Курс гривни на межбанке вырос

Во вторник, 31 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,86/27,93, к закрытию котировки составили 27,57/27,63.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,55, максимальные – 27,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,59, максимальные – 27,93.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6571/30,7313, к закрытию котировки составили 30,2056/30,2714.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3509/0,3522, к закрытию котировки составили 0,3502/0,3513.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"