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Курс гривни продолжает расти. Курсы валют НБУ

13.01.2021, 08:00
Курс гривни продолжает расти. Курсы валют НБУ - Фото
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 января  курс гривни по отношению к доллару вырос на 16 копеек, а по отношению к евро – на 20.

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Анна Ишутина
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