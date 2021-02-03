Курс гривни растет. Курс валют НБУ
03.02.2021, 08:00
Автор изображения: Alimalisa (instagram.com/alimalisa_)
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 3 февраля курс гривни по отношению к евро вырос на 11 копеек. По отношению к доллару гривня набрала менее копейки.
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Автор заглавного изображения: Alimalisa
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