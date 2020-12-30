Курс гривни снизился. Итоги торгов на межбанке
30.12.2020, 17:06
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В среду, 30 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,21/28,235, к закрытию котировки составили 28,30/28,33.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,21, максимальные – 28,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,235, максимальные – 28,33.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,5995/34,6302, к закрытию котировки составили 34,7807/34,8147.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3810/0,3815, к закрытию котировки составили 0,3778/0,3784.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии