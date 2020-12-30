Курс гривни снизился. Итоги торгов на межбанке

В среду, 30 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,21/28,235, к закрытию котировки составили 28,30/28,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,21, максимальные – 28,30. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,235, максимальные – 28,33.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,5995/34,6302, к закрытию котировки составили 34,7807/34,8147.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3810/0,3815, к закрытию котировки составили 0,3778/0,3784.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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