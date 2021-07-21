Курс гривни стабилен. Курс валют НБУ
21.07.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 июля курс гривни снизился относительно доллара и евро менее чем на копейку.
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