Курс гривни стабилен. Курс валют НБУ
04.01.2022, 08:05
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 января курс гривни относительно доллара и евро остался на прежнем уровне.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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