Курс гривни вырос. Официальный курс валют

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 сентября курс гривни по отношению к доллару вырос на 9 копеек, а по отношению к евро – вырос на 14.

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Анна Ишутина

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