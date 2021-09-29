Курс гривни вырос. Официальный курс валют
29.09.2021, 08:00
Фото: Елизавета Сергиенко, пресс-служба НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 сентября курс гривни по отношению к доллару вырос на 9 копеек, а по отношению к евро – вырос на 14.
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