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Курс гривни вырос относительно доллара. Курсы валют НБУ

18.01.2021, 08:00
Курс гривни вырос относительно доллара. Курсы валют НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 18 января  курс гривни по отношению к доллару вырос на копейку. А по отношению к евро – упал на две. 

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Анна Ишутина
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