Курс казахской валюты рухнул до трехлетнего минимума

Сегодня казахстанский тенге на государственной фондовой бирже (KASE) достиг 35-месячного минимума - 381,50 тенге за $1, вслед за рублем и валютами других развивающихся рынков, сообщает Reuters.

Как отмечает издание, тенге волатилен на фоне невысоких цен на нефть и слабой валюты своего соседа - России.

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В августе 2015 года Казахстан девальвировал тенге и перешел к инфляционному таргетированию. За 2015 год тенге потерял порядка 45% своей стоимости.

Официальный обменный курс доллара США в среднем за ноябрь составил 370,5 KZT за 1 USD, что на 0,9% выше, чем в октябре.

С 5 января 2016 года Нацбанк Казахстана ввел новые технические нормативы, согласно которым средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся к 15:30 алма-атинского времени по итогам утренней и дневной сессий фондовой биржи, устанавливается как официальный на следующий рабочий день.

Напомним, 26 декабря белорусский рубль на торгах ослаб по отношению к основным валютам и российскому рублю. По информации местных СМИ, это связано со вчерашними переговорами в Москве президентов России и Беларуси, которые не принесли конкретных результатов