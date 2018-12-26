После встречи Путина и Лукашенко белорусский рубль упал в цене

Сегодня, 26 декабря, белорусский рубль на торгах ослаб по отношению к основным валютам и российскому рублю, сообщает Белта.

Так, доллар стал дороже на Br0,0099, его цена составляет Br2,1507 (на торгах 22 декабря - Br2,1408 за $1). Евро вырос на Br0,0151 до Br2,4505 (22 декабря - Br2,4354 за 1 евро). Курс российского рубля вырос на Br0,0058 до Br3,1132 за 100 российских рублей (22 декабря - Br3,1074 за 100 российских рублей).

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По информации местных СМИ, это связано со вчерашними переговорами в Москве президентов России и Беларуси, которые не принесли конкретных результатов, информирует Польское радио.

После переговоров между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко было объявлено, что будет создана "рабочая группа" для подготовки предложений по дальнейшей интеграции двух стран и решения текущих проблем. Известно также, что накануне Нового года президенты двух стран встретятся снова.

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Беларусь хочет договориться о компенсации убытков, возникших в результате введения в России так называемого налогового маневра. В связи с изменением норм расчетов для российской нефти, Минск до 2024 года может потерять даже несколько миллиардов долларов. Россияне связывают вопрос дальнейшей финансовой поддержки Беларуси с углублением интеграции обеих стран. В Минске это восприняли как попытку России поглотить Беларусь.