Курс межбанка: доллар к закрытию подешевел на 15 копеек

Вв вторник, 6 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,67/25,71, к закрытию котировки составили 25,52/25,55.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,52, максимальные – 25,67. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,55, максимальные – 25,71.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,7632/28,8029, к закрытию котировки составили 28,52/28,55.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3927/0,3937, к закрытию котировки составили 0,39/0,39.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"