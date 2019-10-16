Курс наличного доллара продолжает расти

В среду, 16 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8,70 коп и составляет 24,6257 грн. Курс продажи вырос на 6,80 коп – до 25,0397 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,76 грн, минимальный курс продажи – 24,89 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,30 коп и составляет 27,0187 грн. Средний курс продажи вырос на 7,50 коп до 27,6070. Продать евро дороже можно за 27,25 грн, купить дешевле – за 27,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,470 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп и составляет 3,896 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,77 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,8 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)