Курс наличного доллара снизился

В пятницу, 12 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 7,37 коп до 26,6497 грн. Курс продажи упал на 8,67 коп – до 26,9653 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи – 26,78 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,13 коп и составляет 29,9630 грн, средний курс продажи упал на 5,60 коп до 30,5010. Продать евро дороже можно за 30,1 грн, купить дешевле – за 30,35 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп и составляет 3,729 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп и составляет 4,201 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)