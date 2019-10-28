Курс наличного доллара снизился

В понедельник, 28 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 7,20 коп и составляет 24,8247 грн. Курс продажи упал на 7,70 коп – до 25,1810 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 24,95 грн, минимальный курс продажи – 25,03 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,30 коп и составляет 27,4133 грн. Средний курс продажи упал на 10,20 коп до 27,9903. Продать евро дороже можно за 27,6 грн, купить дешевле – за 27,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,508 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,952 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,82 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,86 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)