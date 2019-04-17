Курс наличного доллара вновь опустился

В среду, 17 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,07 коп до 26,6183 грн. Курс продажи упал на 3,07 коп – до 26,9220 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,71 грн, минимальный курс продажи – 26,79 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,17 коп и составляет 30,0097 грн, средний курс продажи упал на 2,17 коп до 30,5087. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле – за 30,35 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 3,750 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 4,204 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,07 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)