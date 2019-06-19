Курс наличного доллара вновь снизился

В среду, 19 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 4,53 коп и составляет 26,1843 грн. Курс продажи упал на 4,47 коп – до 26,5180 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи – 26,36 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,80 коп и составляет 29,2473 грн. Средний курс продажи упал на 15,20 коп до 29,7820. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле – за 29,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,0 коп и составляет 3,685 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,3 коп и составляет 4,152 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,06 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)