Курс наличного доллара вырос

Наличные курсы валют на 23.10.2018

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Во вторник, 23 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 0,97 коп до 27,9707 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,33 коп – до 28,2403 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,05 грн, минимальный курс продажи – 28,13 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,40 коп и составляет 31,9860 грн, средний курс продажи упал на 9,40 коп до 32,5430. Продать евро дороже можно за 32,2 грн, купить дешевле – за 32,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 коп и составляет 3,873 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп и составляет 4,368 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,25 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)