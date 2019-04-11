Курс наличного доллара вырос

В четверг, 11 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 8,97 коп до 26,7233 грн. Курс продажи вырос на 8,90 коп – до 27,0520 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,8 грн, минимальный курс продажи – 26,94 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,43 коп и составляет 30,0143 грн, средний курс продажи вырос на 10,50 коп до 30,5570. Продать евро дороже можно за 30,2 грн, купить дешевле – за 30,35 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,2 коп и составляет 3,740 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,7 коп и составляет 4,208 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)