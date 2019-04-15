Курс наличного доллара вырос

В понедельник, 15 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,17 коп до 26,6613 грн. Курс продажи вырос на 1,63 коп – до 26,9817 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи – 26,89 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,27 коп и составляет 30,0357 грн, средний курс продажи вырос на 5,60 коп до 30,5570. Продать евро дороже можно за 30,25 грн, купить дешевле – за 30,35 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,1 коп и составляет 3,750 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 4,202 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,06 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,14 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)