Курс наличной гривни опустился

В среду, 24 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,67 коп до 27,9973 грн.
Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,93 коп – до 28,2697 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 28,14 грн, минимальный курс продажи – 28,15 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,73 коп и составляет 32,0033 грн, средний курс продажи вырос на 1,33 коп до 32,5563. Продать евро дороже можно за 32,22 грн, купить дешевле – за 32,36 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,875 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,5 коп и составляет 4,373 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,28 грн.
Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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