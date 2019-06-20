Курс наличной гривни опустился

В четверг, 20 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,60 коп и составляет 26,2003 грн. Курс продажи вырос на 0,90 коп – до 26,5270 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи – 26,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,37 коп и составляет 29,3510 грн. Средний курс продажи вырос на 11,03 коп до 29,8923. Продать евро дороже можно за 29,5 грн, купить дешевле – за 29,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 3,680 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 4,158 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,06 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)