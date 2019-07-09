Курс НБУ: евро обвалился

На 9 июля Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2560,2161 грн за $100;
2871,2824 грн за 100 евро;
На 8 июля Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2571,1361 грн за $100;
2895,0992 грн за 100 евро;
Таким образом, курс доллара снизился на 11 копеек, курс евро - на 24. Вчера, 8 июля, курс евро снизился на 25 копеек.
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