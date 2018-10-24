Курс НБУ: гривня подешевела на 6 копеек

На 24 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2814,9402 грн за $100;
3230,9884 грн за 100 евро;
На 23 октября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2808,0405 грн за $100;
3227,5618 грн за 100 евро;
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