25.10.2018, 08:00 Курс НБУ: гривня снова потеряла в цене

Нацбанк снизил официальный курс гривни еще на 7 копеек Реклама Реклама На 25 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне: 2821,3097 грн за $100; 3213,1896 грн за 100 евро; На 24 октября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2814,9402 грн за $100; 3230,9884 грн за 100 евро; Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Как банки будут продавать валюту онлайн Рожкова: Надо позволить российским банкам покинуть наш рынок

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