Курс НБУ: гривня снова потеряла в цене

На 25 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
2821,3097 грн за $100;
3213,1896 грн за 100 евро;
На 24 октября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2814,9402 грн за $100;
3230,9884 грн за 100 евро;
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