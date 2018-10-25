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25.10.2018, 08:00

Курс НБУ: гривня снова потеряла в цене

Курс НБУ: гривня снова потеряла в цене

Нацбанк снизил официальный курс гривни еще на 7 копеек

На 25 октября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2821,3097 грн за $100;

3213,1896 грн за 100 евро;

На 24 октября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2814,9402 грн за $100;

3230,9884 грн за 100 евро;

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Теги: курс валют, курс нбу
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