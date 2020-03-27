Курс покупки доллара в банках уже выше 28 грн, курс покупки евро – выше 30

В пятницу, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 24,77 коп и составляет 28,0060 грн. Курс продажи вырос на 27,03 коп – до 28,7240 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,6 грн, максимальный - 28,3 грн. Для продажи минимальный курс – 28,4 грн, максимальный - 30,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 59,07 коп и составляет 30,3653 грн. Средний курс продажи вырос на 70,37 коп до 31,5137.

Минимальный курс покупки для евро составил – 29,25 грн, максимальный - 31,0 грн. Для продажи минимальный курс – 30,9 грн, максимальный - 32,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,3 коп и составляет 3,118 грн. Средний курс продажи вырос на 4,2 коп и составляет 3,727 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,6 грн, максимальный – 4,0 грн.