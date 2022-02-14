Курс продажи доллара в банках вырос на 86 копеек

В понедельник, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 36,55 коп. и составляет 28,19 грн. Курс продажи вырос на 85,75 коп. и составляет 28,9535 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,45 грн. Для продажи минимальный курс – 28,55 грн, максимальный – 29,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 31,1 коп. и составляет 31,9465 грн. Средний курс продажи вырос на 86,25 коп. и составляет 32,933 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 31,7 грн, максимальный – 32,25 грн. Для продажи минимальный курс – 32,49 грн, максимальный – 33,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,5 коп. и составляет 3,285 грн. Средний курс продажи вырос на 1,6 коп. и составляет 3,814 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,61 грн. Для продажи минимальный курс – 3,73 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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