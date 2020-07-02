Курс валют: гривня отреагировала на отставку главы НБУ

В четверг, 2 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 29,4 коп и составляет 26,8600 грн. Курс продажи вырос на 46,67 коп – до 27,2813 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,55 грн, максимальный - 27,11 грн. Для продажи минимальный курс – 26,96 грн, максимальный – 27,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 36,83 коп и составляет 29,9503 грн. Средний курс продажи вырос на 58,2 коп и составляет 30,6863 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,3 грн, максимальный - 30,3 грн. Для продажи минимальный курс – 30,1 грн, максимальный - 31,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 3,280 грн. Средний курс продажи вырос на 3,1 коп и составляет 3,868 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,76 грн. Для продажи минимальный курс – 3,77 грн, максимальный – 4,0 грн.