Курс валют НБУ: доллар дешевеет, евро дорожает
15.09.2021, 08:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, установленному на 15 сентября, курс гривни по отношению к доллару укрепился на 5,58 копеек, а по отношению к евро упал на 1,55 копеек.
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