Курс валют НБУ: гривня вновь ослабла
24.11.2020, 08:00
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 1 копейку, по отношению к евро – на 13.
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