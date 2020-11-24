Курс валют НБУ: гривня вновь ослабла

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 1 копейку, по отношению к евро – на 13.

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Анна Ишутина

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