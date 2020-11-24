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Курс валют НБУ: гривня вновь ослабла

24.11.2020, 08:00
Курс валют НБУ: гривня вновь ослабла - Фото
Иллюстративное фото: jcomp/freepik.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 24 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 1 копейку, по отношению к евро – на 13. 

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Анна Ишутина
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