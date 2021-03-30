Курсы доллара и евро незначительно выросли. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 марта курс гривни по отношению к евро упал на копейку. А по отношению к доллару гривня потеряла всего 0,15 копейки.

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Анна Ишутина

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