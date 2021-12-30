Курсы доллара и евро растут: итоги торгов на межбанке
30.12.2021, 17:07
Фото: depositphotos.com
В четверг, 30 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,22/27,24, к закрытию котировки составили 27,31/27,33.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,22, максимальные – 27,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,24, максимальные – 27,35.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,8048/30,8275, к закрытию котировки составили 30,9558/30,9785.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3663/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3655/0,3659.
Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)Разместить вакансию
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Последние новости
Комментарии