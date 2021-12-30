Курсы доллара и евро растут: итоги торгов на межбанке

В четверг, 30 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,22/27,24, к закрытию котировки составили 27,31/27,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,22, максимальные – 27,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,24, максимальные – 27,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8048/30,8275, к закрытию котировки составили 30,9558/30,9785.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3663/0,3667, к закрытию котировки составили 0,3655/0,3659.

Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг

Александра Шмыкова

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