Курсы доллара и евро снизились. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 18 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,70/27,715, к закрытию котировки составили 27,685/27,70.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,675, максимальные – 27,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,69, максимальные – 27,715.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,0931/33,1111, к закрытию котировки составили 32,9977/33,0156.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3758/0,3762, к закрытию котировки составили 0,3732/0,3735.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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