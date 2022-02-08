Курсы доллара и евро снизились. Курсы валют в банках

Во вторник, 8 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,65 коп. и составляет 27,773 грн. Курс продажи упал на 17,65 коп. и составляет 28,064 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 27,7 грн, максимальный – 27,87 грн. Для продажи минимальный курс – 27,99 грн, максимальный – 28,27 грн.

Средний курс покупки евро упал на 18,45 коп. и составляет 31,6305 грн. Средний курс продажи упал на 22,8 коп. и составляет 32,0895 грн. Минимальный курс покупки для евро составил 31,5 грн, максимальный – 31,83 грн. Для продажи минимальный курс – 31,9 грн, максимальный – 32,37 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп. и составляет 3,31 грн. Средний курс продажи упал на 0,3 коп. и составляет 3,779 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,63 грн. Для продажи минимальный курс – 3,71 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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