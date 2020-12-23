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Наличные курсы доллара и евро растут

23.12.2020, 12:20
Наличные курсы доллара и евро растут - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В среду, 23 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 21,4 коп и составляет 28,232 грн. Курс продажи вырос на 20,45 коп – до 28,5515 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,36 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 21,45 коп и составляет 34,2090 грн. Средний курс продажи вырос на 26,1 коп и составляет 34,8225 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,45 грн, максимальный – 34,45 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 3,387 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп и составляет 3,855 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,73 грн. Для продажи минимальный курс – 3,76 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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