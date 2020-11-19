Курсы доллара и евро в банках выросли

В четверг, 19 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5,8 коп и составляет 28,112 грн. Курс продажи вырос на 5,55 коп – до 28,3865 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28 грн, максимальный – 28,2 грн. Для продажи минимальный курс – 28,3 грн, максимальный – 28,52 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,9 коп и составляет 33,128 грн. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп и составляет 33,627 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,9 грн, максимальный – 33,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33,42 грн, максимальный – 33,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп и составляет 3,339 грн. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп и составляет 3,8 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,67 грн. Для продажи минимальный курс – 3,7 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина

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