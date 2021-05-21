Курсы доллара и евро в банках выросли

В пятницу, 21 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,35 коп и составляет 27,3775 грн. Курс продажи вырос на 2,9 коп – до 27,5945 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,2 грн, максимальный – 27,45 грн. Для продажи минимальный курс – 27,52 грн, максимальный – 27,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,25 коп и составляет 33,289 грн. Средний курс продажи вырос на 9,65 коп и составляет 33,7045 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,05 грн, максимальный – 33,42 грн. Для продажи минимальный курс – 33,52 грн, максимальный – 33,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,8 коп и составляет 3,323 грн. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 3,803 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,72 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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