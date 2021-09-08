Курсы валют на межбанке: доллар немного подорожал
08.09.2021, 17:24
Иллюстративное фото: pixabay.com
В среду, 8 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,725/26,745, к закрытию котировки составили 26,755/26,775.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,725, максимальные – 26,765. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,745, максимальные – 26,785.
Торги по евро начались с котировок 31,629/31,6446, к закрытию котировки составили 31,6137/31,6373.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,364/0,3644, к закрытию котировки составили 0,365/0,3654.
Согласно данным, полученным LIGA.net от УкрДилинг
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