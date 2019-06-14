Курсы валют: наличная гривня укрепилась

В пятницу, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,10 коп и составляет 26,2637 грн. Курс продажи упал на 2,43 коп – до 26,6030 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,38 грн, минимальный курс продажи – 26,49 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,47 коп и составляет 29,5057 грн. Средний курс продажи упал на 7,60 коп до 30,0573. Продать евро дороже можно за 29,75 грн, купить дешевле – за 29,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,692 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 4,130 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)