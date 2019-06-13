Курсы валют: наличный евро подешевел

В четверг, 13 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,33 коп и составляет 26,2847 грн. Курс продажи упал на 1,70 коп – до 26,6273 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,38 грн, минимальный курс продажи – 26,43 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,77 коп и составляет 29,5603 грн. Средний курс продажи упал на 5,50 коп до 30,1333. Продать евро дороже можно за 29,8 грн, купить дешевле – за 29,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,672 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп и составляет 4,137 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,07 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)