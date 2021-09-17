Курсы валют НБУ: доллар подорожал, евро подешевел
17.09.2021, 08:00
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, установленному на 17 сентября, курс гривни по отношению к доллару упал на 2,22 копеек, а по отношению к евро вырос на 14,7 копеек.
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