Квартира в центре Киева и отель: ФГВФЛ продает активы четырех банков на 1 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил аукцион по продаже пула активов четырех банков, который состоится 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
На аукцион будут выставлены активы ВТБ Банка, Диамантбанка, Родовид Банка, КБ Финансовая Инициатива, говорится в сообщении.
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В состав пула вошли права требования за 66 кредитами юрлиц, имущественная и дебиторская задолженность. Средняя задолженность по кредитам – более семи лет. Общая задолженность по данным кредитным договорам составляет 5,4 млрд грн. По трети кредитного портфеля, выставляемого на продажу, еще идут судебные разбирательства или же они находятся на обработке в Государственной исполнительной службе.
Стартовая цена пула – 1 055 млн грн.
Более 83% обеспечения кредитов пула – финансовые активы, 14% – недвижимость и 3% – оборудование, транспорт и другое имущество.
Среди обеспечения имуществом, в частности Фонд перечисляет четырехкомнатную квартиру в центре Киева, площадью 168 кв.м, отельный и спортивный комплексы в Мариуполе.
В состав пула вошли активы, которые уже выставлялись на индивидуальные торги, но их так и не выкупили.
- 27 декабря 2019 года Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу пул активов ВТБ банка со стартовой ценой 377 млн грн. В рамках голландского аукциона выставлены 25 кредитов юридических лиц на общую сумму 1 778 млн грн.
- 9 июня Фонд гарантирования вкладов объявил о финальной распродаже активов Дельта Банка.
- 24 сентября Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил об аукционе по продаже пула активов банка Финансы и кредит и Дельта Банка на 9,5 млрд грн по кредитам, выданных АвтоКрАЗ, принадлежащий Константину Жеваго.
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