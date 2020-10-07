Квартира в центре Киева и отель: ФГВФЛ продает активы четырех банков на 1 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил аукцион по продаже пула активов четырех банков, который состоится 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На аукцион будут выставлены активы ВТБ Банка, Диамантбанка, Родовид Банка, КБ Финансовая Инициатива, говорится в сообщении.

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В состав пула вошли права требования за 66 кредитами юрлиц, имущественная и дебиторская задолженность. Средняя задолженность по кредитам – более семи лет. Общая задолженность по данным кредитным договорам составляет 5,4 млрд грн. По трети кредитного портфеля, выставляемого на продажу, еще идут судебные разбирательства или же они находятся на обработке в Государственной исполнительной службе.

Стартовая цена пула – 1 055 млн грн.

Более 83% обеспечения кредитов пула – финансовые активы, 14% – недвижимость и 3% – оборудование, транспорт и другое имущество.

Среди обеспечения имуществом, в частности Фонд перечисляет четырехкомнатную квартиру в центре Киева, площадью 168 кв.м, отельный и спортивный комплексы в Мариуполе.

В состав пула вошли активы, которые уже выставлялись на индивидуальные торги, но их так и не выкупили.

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Роман Брыль

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