Ликвидацию двух банков отложили на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию Инвестбанка и Актабанка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В частности, ликвидация ПАО Актабанк продлена с 16 января 2019 года до 15 января 2020 года.

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Процедуру ликвидации ПАО КБ Инвестбанк ФГВФЛ продлил сроком на один год с 13 января 2019 года до 12 января 2020 года

Кроме этого, на этот же период продлены полномочия ликвидаторов Актабанка - Виктора Кулиша, Инвестбанка - Олега Андронова.

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Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию банков Контракт и Актив-банк.