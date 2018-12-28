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28.12.2018, 19:47

Ликвидацию двух банков отложили на год

Ликвидацию двух банков отложили на год

Окончательная ликвидация финучреждений запланирована на январь 2020 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию Инвестбанка и Актабанка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В частности, ликвидация ПАО Актабанк продлена с 16 января 2019 года до 15 января 2020 года.

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Процедуру ликвидации ПАО КБ Инвестбанк  ФГВФЛ продлил сроком на один год с 13 января 2019 года до 12 января 2020 года

Кроме этого, на этот же период продлены полномочия ликвидаторов Актабанка - Виктора Кулиша, Инвестбанка - Олега Андронова.

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Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидацию банков Контракт и Актив-банк.

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Теги: банки, фгвфл
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