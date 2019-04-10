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10.04.2019, 13:29

LiqPay и реклама Зеленского. При чем тут ПриватБанк

LiqPay и реклама Зеленского. При чем тут ПриватБанк

Бывший домен платежной системы ПриватБанка пытались использовать для рекламы команды Зеленского

Сервисом LiqPay ПриватБанка попытались воспользоваться для рекламы команды Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Как пояснила глава пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук, некоторые пользователи со вчерашнего дня при попытке оплатить что-то в интернет-магазине через сервис liqpay, попали на сайт одного из кандидатов в президенты.

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"Единственным официальным ресурсом и веб-сайтом сервиса мгновенных платежей LiqPay является liqpay.UA", - сообщили в ПриватБанке, который является разработчиком и владельцем сервиса оплаты в сети.

По словам Музычук, перенаправление на сайт штаба одного из кандидатов осуществляет не ПриватБанк, а владелец домена liqpay.COM.

"Любые другие сайты и доменные имена, которые имеют в своем названии схожие с официальным сервисом LiqPay символы, не используются банком и не имеют отношения к работе сервиса. Только liqpay.UA является официальной ТМ", - сказано в заявлении ПриватБанка.

"Поясню простым языком, если вы зашли в интернет-магазин, оплачиваете через ликпей, а вас выкидывает на рекламу "зеленого" кандидата, то это значит, что интернет-магазин использует старую ссылку. Такая переадресация при оплате происходит только в тех интернет-магазинах, которые используют на своих сайтах устаревшие с лета 2017 года протоколы подключения к Liqpay", - написала Музычук на своей странице в Facebook.

В ПриватБанке советуют владельцам интернет-магазинов обновить протоколы и пользоваться официальным сервисом ПриватБанка.

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Теги: Владимир Зеленский, ПриватБанк, LiqPay
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