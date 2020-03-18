НБУ изменит процедуру лицензирования банков

Национальный банк Украины планирует изменить процедуру лицензирования банков, приобретения существенного участия в банках и согласование руководителей банков, а также взаимодействие с заявителями. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, предлагается:

Определить критерии, по которым оценивается финансовое/имущественном состоянии юридического/физического лица до предоставления ему разрешения на досрочное погашение субординированного долга для направления средств на увеличение уставного капитала банка; Уточнить информацию, предоставляемую для оценки финансового/имущественного состояния юридического/физического лица, и методику этой оценки; Уменьшить объем информации, которую ежегодно должен предоставлять владелец существенного участия в банке, а также изменить порядок мониторинга его финансового/имущественного положения; Уточнить порядок согласования руководителей банков; Уточнить порядок, по которому банк должен сообщать в НБУ об открытии обособленного подразделения банка.

Изменения предусмотрены проектом постановления НБУ "Об утверждении изменений к Положению о лицензировании банков", который предлагается для общественного обсуждения. Замечания и предложения Нацбанк принимает до 18 апреля.

В мае 2019 года НБУ внес некоторые изменения в Положение о лицензировании банков. Они касались отмены генеральной лицензии на валютные операции, новой формы бланка и т.д.