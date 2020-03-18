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НБУ изменит процедуру лицензирования банков

НБУ изменит процедуру лицензирования банков
18.03.2020, 11:42

Нацбанк планирует уточнить процедуру лицензирования, порядок согласования руководителей банков, сократить объем информации от владельцев

Национальный банк Украины планирует изменить процедуру лицензирования банков, приобретения существенного участия в банках и согласование руководителей банков, а также взаимодействие с заявителями. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, предлагается:

  1. Определить критерии, по которым оценивается финансовое/имущественном состоянии юридического/физического лица до предоставления ему разрешения на досрочное погашение субординированного долга для направления средств на увеличение уставного капитала банка;
  2. Уточнить информацию, предоставляемую для оценки финансового/имущественного состояния юридического/физического лица, и методику этой оценки;
  3. Уменьшить объем информации, которую ежегодно должен предоставлять владелец существенного участия в банке, а также изменить порядок мониторинга его финансового/имущественного положения;
  4. Уточнить порядок согласования руководителей банков;
  5. Уточнить порядок, по которому банк должен сообщать в НБУ об открытии обособленного подразделения банка.

Изменения предусмотрены проектом постановления НБУ "Об утверждении изменений к Положению о лицензировании банков", который предлагается для общественного обсуждения. Замечания и предложения Нацбанк принимает до 18 апреля.

  • В мае 2019 года НБУ внес некоторые изменения в Положение о лицензировании банков. Они касались отмены генеральной лицензии на валютные операции, новой формы бланка и т.д.
Андреева Анна
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