НБУ изменил процедуру лицензирования банков

Национальный банк Украины привел нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютныхоперациях" и усовершенствовал некоторые процедуры лицензирования банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В документ внесен ряд изменений:
Изменения утверждены постановлением НБУ от 27 мая 2019 №72 "Об утверждении Изменений к Положению о лицензировании банков". Документ вступает в силу с 29 мая 2019 года.
Напомним, что с 16 мая Нацбанк отменил предельные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций, а с 9 мая отменил валютные лицензии участникам фондового рынка.