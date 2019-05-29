Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 09:41

НБУ изменил процедуру лицензирования банков

НБУ изменил процедуру лицензирования банков

Нацбанк внес изменения в Положение о лицензировании банков

Национальный банк Украины привел нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютныхоперациях" и усовершенствовал некоторые процедуры лицензирования банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В документ внесен ряд изменений:

  • исключены нормы, касающиеся генеральных лицензий на осуществление валютных операций;
  • уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц;
  • уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия;
  • определены случаи приостановки сроков рассмотрения документов о согласовании руководителей банка;
  • определена форма бланка банковской лицензии.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 27 мая 2019 №72 "Об утверждении Изменений к Положению о лицензировании банков". Документ вступает в силу с 29 мая 2019 года.

Напомним, что с 16 мая Нацбанк отменил предельные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций, а с 9 мая отменил валютные лицензии участникам фондового рынка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, лицензия НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 