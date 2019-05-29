НБУ изменил процедуру лицензирования банков

Национальный банк Украины привел нормы Положения о лицензировании банков в соответствие с Законом Украины "О валюте и валютныхоперациях" и усовершенствовал некоторые процедуры лицензирования банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В документ внесен ряд изменений:

исключены нормы, касающиеся генеральных лицензий на осуществление валютных операций;

уточнен порядок расчета собственных средств физических лиц;

уточнен перечень информации, которую ежегодно должны подавать владельцы существенного участия;

определены случаи приостановки сроков рассмотрения документов о согласовании руководителей банка;

определена форма бланка банковской лицензии.

Изменения утверждены постановлением НБУ от 27 мая 2019 №72 "Об утверждении Изменений к Положению о лицензировании банков". Документ вступает в силу с 29 мая 2019 года.

Напомним, что с 16 мая Нацбанк отменил предельные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций, а с 9 мая отменил валютные лицензии участникам фондового рынка.