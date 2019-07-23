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23.07.2019, 08:48

Луценко передал дело Ощадбанка Нацполиции. НАБУ и САП против

Луценко передал дело Ощадбанка Нацполиции. НАБУ и САП против

НАБУ и САП считают недопустимой передачу дела о хищении $20 млн из государственного банка Нацполиции и призывают вернуть дело их следователям

19 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал дело, которым занимались детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Национальной полиции. В НАБУ и САП возмущены и требуют вернуть им дело о хищении $20 млн из государственного АО Ощадбанк, об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП.

"Изменение подследственности по делу завладение $20 млн государственного Ощадбанка, в рамках которой детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, за следователями Нацполиции Украины недопустима и прямо нарушает требования УПК Украины", - написано в заявлении.

В НАБУ и САП также отмечают, что решение генпрокурор принял "по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства". Кроме того, в НАБУ и САП считают, что это решение ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. "Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурора как не отвечающий требованиям УПК об определении подследственности", - подчеркивают в заявлении.

НАБУ и САП призывают Луценко как можно скорее принять процессуальное решение, которое вернет уголовное производство детективам и определить подследственность за НАБУ, как это и предусмотрено законодательством Украины.

С мая 2016 года НАБУ и САП вели досудебное расследование в деле о хищении $20 млн из Ощадбанка. По данным следствия, в 2013-2015 годах служебные лица частных предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка, подделали документы и незаконно получили в госбанке кредит на $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника. После получения деньги вывели за границу на счета подконтрольных компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Позже на эти деньги приобрели недвижимость.

В рамках расследования осенью 2018 года 12 лицам сообщено о подозрении. Однако, в ноябре Верховная Рада не поддержала представление генпрокурора и не согласилась привлечь к уголовной ответственности и арестовать организатора этих преступлений - народного депутат и бенефициарного владельца группы "Креатив".

Напомним, 22 июля Луценко ушел в отпуск.

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Теги: Ощадбанк, набу
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