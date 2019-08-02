Межбанк: доллар подорожал на 10 копеек к закрытию

В пятницу, 2 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,4/25,44, к закрытию котировки составили 25,51/25,56.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,4, максимальные – 25,57. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,44, максимальные – 25,59.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,1559/28,2002, к закрытию котировки составили 28,31/28,36.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3923/0,3934, к закрытию котировки составили 0,39/0,39.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"