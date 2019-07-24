Межбанк: доллар потерял больше 10 копеек к закрытию

В среду, 24 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,5650/25,5950, к закрытию котировки составили 25,44/25,47.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,44, максимальные – 25,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,47, максимальные – 25,59.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,5126/28,5435, к закрытию котировки составили 28,36/28,39.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4046/0,4053, к закрытию котировки составили 0,4/0,4.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"