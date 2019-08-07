Межбанк: доллар снова резко подешевел

В среду, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,46/25,51, к закрытию котировки составили 25,29/25,33.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,27, максимальные – 25,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,31, максимальные – 25,51.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,5101/28,5660, к закрытию котировки составили 28,41/28,45.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3905/0,3915, к закрытию котировки составили 0,39/0,39.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"