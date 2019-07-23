Межбанк: к концу дня доллар немного укрепился

Во вторник, 23 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,59/25,63, к закрытию котировки составили 25,62/25,65.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,59, максимальные – 25,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,62, максимальные – 25,67.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,63/28,6722, к закрытию котировки составили 28,6/28,62.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4046/0,4055, к закрытию котировки составили 0,41/0,41.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"